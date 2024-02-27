Захарова призвала Запад отказаться от "формулы Зеленского"

По словам дипломата, странам "семерки" удобно представлять ситуацию так, будто нынешний кризис вокруг Украины возник в 2022 году

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. США и их союзники должны отказаться от продвижения так называемой "формулы мира" украинского президента Владимира Зеленского для урегулирования на Украине. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с заявлением лидеров G7.

"Россия войны не начинала, она стремится ее завершить и предпринимает для этого вынужденные, но решительные действия, включая проведение СВО. Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой "формулы" Зеленского, прекратить любую поддержку неонацистского режима в Киеве и удовлетворить законные требования России, связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении", - указала дипломат.

По ее словам, странам "семерки" удобно представлять ситуацию так, будто нынешний кризис вокруг Украины возник в 2022 году. Захарова подчеркнула, что это не соответствует действительности: Запад начал проводить подрывные действия в этой стране, как минимум, с 2004 года, а в 2014 году поддержке американцев и европейцев в Киеве был совершен кровавый вооруженный госпереворот, с чего и разгорелся конфликт.