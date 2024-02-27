Небензя указал на двойные стандарты политики США в отношении Сирии

Постпред России при ООН констатировал, что гуманитарная ситуация в республике продолжает ухудшаться

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Разница в политическом курсе США по отношению к Сирии и Израилю свидетельствует о двойных стандартах, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ) всемирной организации.

"Американская интервенция в Сирию под предлогами якобы борьбы с терроризмом продолжает играть крайне дестабилизирующую роль. Во всей этой ситуации наглядно проявляются вопиющие двойные стандарты Вашингтона: листированных СБ ООН террористов [из группировки] "Хайат Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ - прим. ТАСС), контролирующих [провинцию] Идлиб, наши американские коллеги пытаются обелить, осуждая власти Дамаска и его союзников за борьбу с ними. В то же время израильскую бесчеловечную и кровопролитную военную операцию против мирного населения сектора Газа, которая подается как борьба с движением ХАМАС, не признанным ООН террористическим, США пытаются представить как борьбу с терроризмом и осуществление Израилем права на самооборону", - сказал постпред.

Российский дипломат констатировал, что гуманитарная ситуация в Сирии продолжает ухудшаться. "Среди причин масштабные разрушения за годы кризиса и в результате прошлогоднего землетрясения на границе с Турцией, удушающие незаконные односторонние санкции, воровство оккупирующими силами США природных ресурсов этой арабской страны и запредельная политизация гуманитарного досье в целом", - отметил Небензя.

Постпред РФ обратил внимание, что "вопрос раннего восстановления [Сирии] в принципе выдавливается США и их сателлитами за рамки гуманитарной повестки". "В этом контексте вызывает огромное разочарование абсолютная беспринципность западных доноров, которые хвалятся своими взносами на содержание сирийских беженцев в третьих странах. Таким образом эти люди, по сути, оказываются обречены на прозябание в палаточных городках, их выживание ставится в полную зависимость от гуманитарной помощи. И это вместо того, чтобы оказывать реальное содействие Сирии в развитии и реконструкции инфраструктуры, чтобы беженцы могли быстрее вернуться домой", - заключил дипломат.