РФ надеется, что ООН не будет навязывать сирийцам место раунда Конституционного комитета

Последняя встреча Конституционного комитета состоялась в мае 2022 года и завершилась практически без результатов

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейер Педерсен не будет навязывать сирийским сторонам собственные предпочтения при выборе места следующих раундов Конституционного комитета Сирии (ККС). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Выступавший перед российским дипломатом Педерсен предложил вновь собраться в Женеве в конце апреля этого года для проведения девятого раунда переговоров в рамках Конституционного комитета Сирии.

"Возобновление работы Конституционного комитета как основной площадки для прямого межсирийского диалога, столкнулось со сложностями подбора приемлемого для самих сирийцев места встречи. Хотели бы подчеркнуть: прежде всего для самих сирийцев, а не для кого-то из внешних сопровождающих этот процесс. Если господин Педерсен полагает, что более не нейтральная Женева вдруг опять окажется приемлемой для сирийских сторон, то так тому и быть. Если же нет, то рассчитываем, что господин Педерсен, наконец, в полной мере сосредоточит свои усилия на поиске решения по месту следующих раундов консультаций Конституционного комитета, не пытаясь навязать сирийским сторонам какие-либо собственные предпочтения", - сказал он.

Последняя встреча Конституционного комитета состоялась в мае 2022 года и завершилась практически без результатов. Следующую встречу планировалось провести в 2023 году, однако она так и не состоялась. Заседания комитета проходили в Женеве. Российская сторона неоднократно указывала на то, что Швейцария утратила статус нейтральной площадки, в том числе в связи с проблемами с выдачей виз делегатам.