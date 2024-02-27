Восьмой Всемирный конгресс российских соотечественников пройдет осенью 2024 года

Участники 48-го заседания Всемирного координационного совета российских соотечественников, проживающих за рубежом обсудили вопросы участия граждан в выборах президента России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Проведение восьмого Всемирного конгресса российских соотечественников в Москве запланировано на осень 2024 года. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам 48-го заседания Всемирного координационного совета (ВКС) российских соотечественников, проживающих за рубежом.

"Члены ВКС обсудили также тематику предстоящего восьмого Всемирного конгресса российских соотечественников (Москва, осень 2024 года). Выражена уверенность, что этот форум станет важным событием для российской диаспоры, внесет заметный вклад в консолидацию русского мира", - сообщается на сайте ведомства.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы участия российских граждан, проживающих за рубежом, в выборах президента России и подготовки торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы и другим памятным датам Великой Отечественной войны.

Также состоялся обмен мнениями о предстоящих весной 2024 года региональных конференциях российских общин, проживающих в странах Европы и Северной Америки, ближнего зарубежья, Азии, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Очередное очное заседание Всемирного координационного совета состоится в июне 2024 года, уточняется в сообщении.