Патрушев заявил, что США будут усиливать давление на независимые страны, включая РФ

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что в латиноамериканских странах "как нигде в мире понимают ситуацию, в которой находится в настоящее время Россия" с точки зрения санкционного давления

МАНАГУА /Никарагуа/, 27 февраля. /ТАСС/. Вашингтон будет наращивать политическое и экономическое давление на независимые страны, в том числе на Россию и государства Латинской Америки. Такой оценкой поделился секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на консультациях по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

"Вам прекрасно известны агрессивные методы США по насильственному слому не устраивающих их правительств, политическому давлению и экономическому сдерживанию государств, демонстрирующих самостоятельность. По нашим оценкам, все эти инструменты будут еще более напористо применяться не только в отношении России, но и ряда государств Латинской Америки. Тем более что ряд ваших стран в этом и следующем году вступает в предвыборный период", - указал Патрушев.

Он заметил, что в латиноамериканских странах "как нигде в мире понимают ситуацию, в которой находится в настоящее время Россия" с точки зрения санкционного давления.