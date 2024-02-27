Патрушев заявил о готовности РФ готова и дальше помогать странам Латинской Америки

Секретарь Совета безопасности отметил, что Россия готова развивать координацию с ними на международных площадках

МАНАГУА /Никарагуа/, 27 февраля. /ТАСС/. Россия готова и дальше оказывать всемерную поддержку странам Латинской Америки и развивать координацию с ней на международных площадках, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Готовы оказывать всемерную, комплексную поддержку нашим латиноамериканским друзьям", - сказал он во вступительном слове на консультациях по вопросам безопасности с представителями Никарагуа, Кубы, Венесуэлы и Боливии.

"Необходимо усиливать нашу координацию на международных площадках. Плечом к плечу отстаивать суверенное равенство государств, верховенство права, неделимость безопасности, недопустимость вмешательства во внутренние дела, выступать против незаконного санкционного давления", - указал Патрушев.