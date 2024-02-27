Захарова: РФ ожидает, что ООН призовет Запад прекратить поставки оружия Украине

Официальный представитель МИД России отметила, что Киев использует это вооружение для нанесения ударов по гражданскому населению

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия ожидает от Секретариата ООН призыва к Западу прекратить поставки Киеву оружия, из которого тот обстреливает гражданское население. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на высказывание пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика, который, в частности, заявил: "С начала конфликта на Украине мы наблюдали много риторики, которая могла усугубить конфликт. Наш призыв не изменился. Необходимо избегать такой риторики".

"Ожидаем, что Секретариат ООН призовет избегать вообще всего, что может усугубить конфликт, и в первую очередь поставок Западом оружия, из которого киевский режим убивает гражданское население, как это произошло сегодня в Брянской области", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

"Было бы прекрасно, если бы Секретариат ООН также нашел в себе силы "наблюдать" ВСУшные обстрелы Запорожской АЭС, осуществляемые по указанию украинских спецслужб теракты, факты наличия у экстремистов на Украине аналогов боевых отравляющих веществ и многое другое", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Дюжаррик заявил о необходимости избегать риторики, которая может усугубить конфликт, в ответ на просьбу ТАСС оценить слова президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил возможность отправки западных войск на помощь Киеву. Дюжаррик добавил, что во всемирной организации "надеются на завершение конфликта на Украине в соответствии с международным правом".

Ранее президент Франции по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте.