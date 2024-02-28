Лавров и глава МИД Мали 28 февраля проведут переговоры в Москве

Ожидается, что в ходе встречи стороны обсудят сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях и военно-технической сфере

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры в Москве с главой МИД Мали Абдулайе Диопом. Ожидается, что главы дипломатических ведомств обсудят широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран и региональную повестку.

Москва и Бамако на постоянной основе проводят контакты. Так, предыдущая встреча министров состоялась 21 сентября 2023 года на полях Генассамблеи ООН. Кроме того, в феврале 2023 года глава российского дипведомства совершил первый визит в Мали, провел встречи с президентом переходного периода республики Ассими Гоитой и малийским коллегой Диопом. Также стороны поддерживают контакты по телефону. Как отмечают в МИД РФ, между Россией и Мали "существует достаточно развитая договорно-правовая база, отражающая многоплановый характер двусторонних отношений". В руководстве Мали Россию называют надежным партнером.

Ожидается, что министры на переговорах в Москве затронут такие темы, как сотрудничество в политической, торгово-экономической, гуманитарной областях, обстановку в регионе, сотрудничество в военно-технической сфере.

Обстановка в Западной Африке

Политическая обстановка в Западной Африке отличается нестабильностью. В конце июля 2023 года в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Лидеры стран - членов региональной организации Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) ввели против мятежников жесткие санкции и потребовали от них освободить Базума, пригрозив применением силы. Власти Мали и Буркина-Фасо заявили, что намерены считать любую военную интервенцию в Нигер объявлением войны в свой адрес. Они обещали "принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера".

16 сентября 2023 года Мали, Буркина-Фасо и Нигер создали Альянс государств Сахеля (АСГ) - организацию коллективной обороны в ключевой зоне региона. А 28 января 2024 года три государства объявили о совместном решении как можно быстрее выйти из ECOWAS, который, по их мнению, "находится под влиянием иностранных держав, превратившись в угрозу для государств-членов и их народов".

Россия при этом исходит из того, что выход из ситуации в ECOWAS должны определить сами страны организации. На Смоленской площади подтвердили готовность Москвы "развивать взаимодействие с сахельцами в тех форматах, которые они сочтут наиболее оптимальными для обеспечения коллективного ответа на существующие экономические вызовы и угрозы их безопасности".

Обеспечение безопасности Мали

Россия и Мали активно сотрудничают в военно-технической сфере и в сфере безопасности, и развитие этого партнерства будет одной из важных тем на переговорах Лаврова и Диопа. В российском дипведомстве отмечают, что в РФ прошла обучение значительная часть малийского офицерского корпуса. Осуществляется подготовка кадров силовых структур и на базе учебных заведений МВД России.

Российская сторона неоднократно подтверждала, что Москва нацелена на дальнейшее укрепление взаимодействия с Бамако в военно-технической сфере. Так, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на факт того, что у двух стран "установились дружественные, доверительные связи", и Россия выражает готовность "их развивать на взаимовыгодной основе в сфере торговли, экономики, инвестиций, военно-технической области, в сфере образования, науки и культуры". Кроме того, глава российской дипломатии заявлял, что РФ надежно обеспечивает потребности Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности, обороноспособности. "Налицо при нашей поддержке успехи малийского руководства в борьбе с терроризмом, и мы это сотрудничество обязательно будем продолжать", - добавил Лавров.

Важной сферой сотрудничества является и продовольственная безопасность. Так, РФ в последние месяцы поставила в Мали 25 тыс. тонн зерна на безвозмездной основе. В июле 2023 года Москва выделила $2 млн на закупку для Мали новой партии продовольствия через структуры ООН. Тема поставок продовольствия, как ожидается, также будет в повестке московской встречи.