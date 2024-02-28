Антонов считает, что заявления США о ВС РФ могут привести к негативным последствиям

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Провокационные заявления США о Вооруженных силах России в условиях гибридной войны Запада против РФ чреваты негативными последствиями. Об этом сообщил журналистам российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Очевидно, что в условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале российской дипмиссии. Так Антонов прокомментировал подпись на страницах американских сухопутных войск в социальных сетях к докладу о ВС РФ, в которой Россия названа "врагом" Соединенных Штатов.