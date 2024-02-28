Антонов заявил, что США должны осознавать, чем чревата отправка западных войск на Украину

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американские кураторы должны понимать, к каким последствиям приведет отправка войск из стран Запада на Украину. Об этом заявил журналистам посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации", - говорится в тексте, размещенном в Telegram-канале российской дипмиссии. Антонов отметил, что "распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона" начали вслух рассуждать "о ранее немыслимом - отправке собственных сил на Украину".