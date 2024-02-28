РФ заявила, что ответ на членство Швеции в НАТО будет зависеть от ее интеграции в альянс

В посольстве России в Стокгольме напомнили, что для шведов "более естественным ориентиром" были ценности политики военного неприсоединения, однако правящие круги "предали, по сути, главную составляющую национальной идентичности"

СТОКГОЛЬМ, 28 февраля. /ТАСС/. Ответные меры России на вступление Швеции в НАТО будут зависеть от условий и масштаба интеграции королевства в Североатлантический альянс. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Стокгольме в связи с ратификацией парламентом Венгрии шведской заявки о вступлении в военный блок.

"Что же касается отношения России к очередному "прибавлению к натовском семействе", то наша официальная позиция озвучивалась неоднократно: выбор политики в сфере безопасности - суверенное дело Швеции. Вместе с тем вступление страны во враждебный России военный блок негативно скажется на уровне стабильности в Северной Европе, в нашем общем регионе Балтийского моря, которое, вопреки самонадеянным заявлениям будущих натовских родственников Швеции, никогда не станет "внутренним натовским морем", - считают дипломаты. - Россия предпримет ответные меры политического и военно-технического характера в целях купирования угроз своей национальной безопасности. Их конкретное содержание будет зависеть от условий и масштаба интеграции Швеции в НАТО, включая возможное размещение на территории этой страны натовских контингентов, ударных систем и вооружений".

Как отмечают в дипмиссии, официальный Стокгольм и шведские СМИ не скрывают радости в связи с ратификацией парламентом Венгрии заявки о вступлении в Североатлантический альянс. "Как и здравомыслящие шведы, не можем не выразить сожаления по этому поводу. Считаем весьма нелицеприятными, если не сказать унизительными для Швеции некоторые пассажи в шведских "независимых" СМИ о том, что страна словно чья-то "блудная дочь" наконец "нашла свой дом", обрела ориентир в своей внешней политике и политике безопасности в форме ценностей, сформулированных 75 лет назад в Североатлантическом договоре", - заявили российские дипломаты, для которых очевидно, "что для привыкших к мирной жизни шведов более естественным ориентиром, напротив, служат ценности политики военного неприсоединения, сформулированные более чем 200 лет назад призванным на шведский трон наполеоновским маршалом Жан-Батистом Бернадотом, впоследствии королем Карлом XIV Юханом".

В посольстве напоминают, что эти фундаментальные для шведской политики ценности ревностно оберегались многими авторитетными государственными деятелями Швеции.

Национальная идентичность

"Печально, что нынешние шведские правящие круги, столь пекущиеся об имидже Швеции за рубежом, предали, по сути, главную составляющую национальной идентичности и авторитета своей страны на международной арене. Полагаем, что шведская политическая элита в действительности сомневается в поддержке данной идеи большинством населения, несмотря на показатели публикуемых опросов общественного мнения. Если это не так, то почему же власти испугались предоставить демократическую возможность электорату высказать свою позицию по этому жизненно важному вопросу? Что это - политическая трусость или поощряемое старшими братьями Стокгольма подхалимское желание любой ценой действовать назло России, в том числе за счет безопасности и благополучия своего народа?" - задались вопросом дипломаты.

Парламент Венгрии в понедельник ратифицировал соглашение о вступлении Швеции в НАТО. Подавляющее большинство депутатов поддержало присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу: 188 высказались за, 6 - против. Всего в венгерском парламенте 199 депутатов. Венгрия стала последней страной в НАТО, одобрившей шведскую заявку.