Небензя заявил, что США забывают о бревне в своем глазу, указывая на соринку в чужом

Постпред РФ при ООН напомнил, что Соединенные Штаты "разрушили Ирак, Афганистан, Сирию"

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Разрушившие Афганистан, Ирак и Сирию Соединенные Штаты должны сначала взглянуть на бревно в своем глазу, прежде чем пытаться разглядеть соринку в чужом. Об этом заявил во вторник постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Я бы хотел ответить своему американскому коллеге. Вы бы постыдились сравнивать ситуации на Украине и в Газе. Они несравнимы. Российская Федерация не подвергает, как вы утверждаете, варварским бомбардировкам гражданское население Украины, это во-первых. <...> Во-вторых, кто бы нам читал лекции об этом? Страна, которая разрушила Ирак, Афганистан, Сирию, крыла варварскими ковровыми бомбардировками эти страны и в том числе Югославию? Прежде чем вы попытаетесь в следующий раз разглядеть соринку в чужом глазу, взгляните на бревно в своем", - сказал он на заседании Совета Безопасности по угрозе голода в секторе Газа.

Перед этим заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд заявил, что "Российская Федерация не способствует разрешению гуманитарных кризисов, а создает их", и что России не следует критиковать какую-либо страну, поскольку она сама якобы нарушает Устав ООН.

"Я предлагаю не превращать совет в дуэль между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Мы неоднократно выступали и будем еще выступать на тему ситуации на Украине и неоднократно говорили, какие цели подвергаются атакам российских вооруженных сил. Это военные цели, цели военной инфраструктуры, которые позволяют киевскому режиму поддерживать свою военную машину. Думаю, на этом надо завершить. Предлагаю продолжить наш спарринг на заседании по Украине, уважаемый представитель Соединенных Штатов", - подытожил Небензя.