Патрушев обсудил с властями Никарагуа активизацию сотрудничества в сфере безопасности

Стороны, в частности, уделили внимание расширению деятельности учебного центра МВД России в Манагуа

ГАВАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во вторник в Манагуа провел встречу с представителем президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортегой Мурильо, где обсудил вопросы активизации взаимодействия в области кибербезопасности и работы правоохранительных служб.

"В Манагуа Николай Патрушев провел переговоры со специальным представителем президента Республики Никарагуа по вопросам отношений с Россией Лауреано Ортегой. Состоялся предметный разговор по ключевым вопросам российско-никарагуанского взаимодействия в сфере безопасности. В частности, обсуждены планы активизации взаимодействия двух стран в области обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - отметили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Стороны уделили внимание вопросу расширения деятельности учебного центра МВД России в Манагуа, а также углублению сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб. Кроме того, были подняты темы взаимодействия в сфере экономики в условиях санкционного давления.

Патрушев находится в Никарагуа во главе делегации, в состав которой вошли представители Администрации президента России, МИД, ФСБ, МВД, Минюста, СВР, МЧС, Росфинмониторинга, Минэнерго и Минпромторга.