Источник: заявление о возможной отправке войск на Украину грозит ЕС оттоком капиталов

БРЮССЕЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск европейских государств - членов НАТО на Украину может привести к усилению оттока капитала из Европы, в первую очередь в США. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС источник в финансовых кругах Брюсселя.

"Это сигнал о повышенном риске долгосрочных инвестиций в европейскую экономику, и он будет способствовать дальнейшему оттоку капитала из Европы. В первую очередь в США", - сказал собеседник агентства.