Бастрыкин сообщил, что СК устанавливает украинских командиров, отдавших приказ сбить Ил-76

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/.Следственный комитет России устанавливает всех украинских командиров, которые приказали сбить самолет Ил-76, перевозивший для обмена украинских военнопленных. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

"Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому теракту", - сказал он.

Бастрыкин сообщил, что следователи и эксперты уже установили тип вооружения, который использовался для атаки самолета. "Это зенитные управляемые ракеты MIM-104A комплекса Patriot (США)", - сказал глава СК. Он напомнил, что ракеты были запущены из села Липцы Харьковской области. "На месте падения самолета обнаружены несколько сотен фрагментов тел погибших. Результаты генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел членам экипажа, сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета", - добавил глава СК.

Вооруженные силы Украины 24 января сбили над территорией Белгородской области российский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились 74 человека, включая 65 украинских военных, все они погибли. В Минобороны РФ назвали произошедшее терактом, подчеркнув, что Киев знал о перевозке пленных для обмена и атаковал самолет, чтобы обвинить Москву в уничтожении украинских военных. Следственный комитет расследует уголовное дело о теракте.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.