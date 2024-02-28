Патрушев обсудил с представителем Боливии взаимодействие стран в сфере безопасности

Стороны также рассмотрели вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб

ГАВАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в Манагуа с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом, где обсудил вопросы сотрудничества стран в сфере безопасности.

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился с советником президента Боливии по национальной безопасности Хосе Уго Молдисом. Обсужден широкий круг российско-боливийского сотрудничества в сфере безопасности. Подчеркнута недопустимость вмешательства США во внутренние дела стран Латинской Америки. Состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

Стороны также рассмотрели вопросы двустороннего межведомственного взаимодействия по линии правоохранительных органов и спецслужб, наращивания сотрудничества между финансовыми разведками и органами юстиции. Также были затронуты темы углубления экономических отношений России и Боливии.