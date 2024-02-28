Патрушев обсудил с представителем Венесуэлы противодействие цветным революциям

Секретарь Совета безопасности РФ подчеркнул, что две страны сообща работают над построением справедливого многополярного миропорядка

ГАВАНА, 28 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев встретился во вторник в Манагуа с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой и обсудил с ним вопросы сотрудничества стран в области борьбы с терроризмом, экстремизмом и противодействия цветным революциям.

"Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел переговоры с генеральным секретарем Совета национальной обороны Венесуэлы Хосе Аделино Орнеласом Феррейрой. Обсуждены вопросы российско-венесуэльского сотрудничества в области обеспечения общественной и государственной безопасности, в том числе борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркотрафиком и организованной преступностью, а также в сфере противодействия цветным революциям. Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам международной безопасности", - сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.

В ходе переговоров Патрушев подчеркнул, что Россия и Венесуэла сообща работают над построением справедливого многополярного миропорядка, защитой норм международного права, борются с односторонними санкциями, укрепляют авторитет ООН.