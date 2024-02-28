Посольство РФ обвинило США в попытках дестабилизировать ситуацию в России

Также в диппредставительстве отметили, что Вашингтон проявляет двуличие в правозащитных вопросах

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов за счет искусственно нагнетаемой русофобской истерии хотят дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов. Об этом заявило посольство РФ в Вашингтоне.

"Искусственно нагнетаемая в США русофобская истерия подтверждает нацеленность американских властей на дестабилизацию внутриполитической ситуации в нашей стране в преддверии президентских выборов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале российской дипмиссии.

Таким образом дипломаты прокомментировали антироссийские заявления руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера и других представителей американского внешнеполитического ведомства. "Расцениваем подобные высказывания как грубую попытку вмешаться во внутренние дела", - подчеркнули в посольстве.

Также в диппредставительстве отметили, что Соединенные Штаты проявляют двуличие в правозащитных вопросах, призывая к соблюдению демократических ценностей за рубежом и замалчивая свои изъяны.

"Налицо и очередное проявление двуличных подходов Вашингтона по правозащитной тематике. Взывая к свободе слова за рубежом и соблюдению демократических ценностей, здесь стыдливо замалчивают собственные прегрешения и изъяны", - сказано в сообщении.

Как указали дипломаты, среди тем, замалчиваемых американскими властями, - полицейский произвол, расовая дискриминация, "многочисленные случаи ненависти на религиозной почве и агрессивное навязывание неолиберальной повестки".

"Даже местные журналисты начинают задаваться вопросом: почему бы американским властям не направить свою неуемную энергию в полезное русло, - отметили в посольстве. - Например, на урегулирование гуманитарного кризиса на южной границе".