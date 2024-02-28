Бастрыкин заявил, что покинувшие Россию звезды ответят по закону за дискредитацию ВС РФ

Председатель Следственного комитета считает, что высказывания представителей шоу-бизнеса были связаны с желанием угодить политике тех стран, где они пребывают

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Покинувшие Россию звезды шоу-бизнеса, дискредитирующие действия Вооруженных сил РФ из-за рубежа, в случае возвращения будут отвечать по закону за свои действия. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

"Позиция представителей шоу-бизнеса, которые уехали за рубеж и дискредитируют действия Вооруженных сил России, вероятно, связана с их желанием угодить политике тех стран, где они пребывают. <…> Но если кто-то из них решит вернуться спустя несколько лет, за свои действия им придется ответить по закону", - предупредил он.

Бастрыкин считает, что звезды шоу-бизнеса занимаются дискредитацией Вооруженных сил России, чтобы за рубежом продолжать свою деятельность, получать прибыль, надеясь избежать наказания. По его словам, такие знаменитости показали свою неблагонадежность. "Отвернулись от страны, в которой десятилетиями получали многомиллионные состояния за счет обычных граждан, посещающих их концерты", - сказал Бастрыкин. "Но, как известно, предателям нигде не рады", - подчеркнул председатель СК.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00.