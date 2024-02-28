28 февраля, 05:12
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили о пяти американских танках Abrams у линии фронта под Авдеевкой

Советник главы республики Игорь Кимаковский ранее заявил, что войска РФ уничтожили резервный боекомплект и вооружение украинских войск в районе села Орловка под Авдеевкой

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Российские силы зафиксировали присутствие как минимум пяти американских танков Abrams под Авдеевкой, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

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"Контроль всех передвижений и действий вооруженных формирований Украины у линии боевого соприкосновения показал, что под Авдеевкой находятся по меньшей мере пять танков Abrams", - сказал Кимаковский.

27 февраля советник главы ДНР сообщил ТАСС, что российские войска уничтожили резервный боекомплект и вооружение украинских войск в районе села Орловка под Авдеевкой.

Минобороны РФ 27 февраля подтвердило первое уничтожение в зоне СВО танка Abrams. Это произошло на авдеевском направлении. 

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