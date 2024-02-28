Захарова заявила о катастрофичном положении на фронте для Зеленского

Официальный представитель МИД РФ отметила, что заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину не поможет

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Ситуация на фронте для президента Украины Владимира Зеленского чудовищная и катастрофическая, заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск на Украину не поможет. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".

"Положение на фронте для киевского режима чудовищное, катастрофическое. Не спасает ничего: ни прямое вранье с минимизацией потерь, ни дифирамбы самим себе, - сказала Захарова. - Люди понимают, что их предали и обманули. И на этом фоне нужно какое-то яркое, с их точки зрения мощное заявление, которое бы как-то немножко воодушевило людей в рядах Вооруженных сил Украины, в рядах сгоняемых на убой граждан Украины, что заграница им поможет".

"Достигло ли это заявление эффекта? Ровно противоположная ситуация", - отметила дипломат.

Захарова добавила, что на фоне высказываний Макрона прозвучало большое количество заявлений представителей стран НАТО и ее структур, что они ни в коем случае не рассматривают отправку войск на Украину. "Сигнал прошел ровно обратный - что предавали Украину и будут использовать и предавать дальше", - заявила она.

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.