В ДНР сообщили об изучении специалистами ОПК трофейной техники НАТО из Авдеевки

Как уточнил советник главы республики Игорь Кимаковский, захваченная западная техника в реальных боевых условиях выдающихся результатов не показала

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Специалисты оборонно-промышленного комплекса (ОПК) займутся изучением вооружения НАТО, захваченного в Авдеевке, сообщил ТАСС советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

"В Авдеевке нам досталось немало трофейной техники, которую сбегающие украинские солдаты бросали в большом количестве. Было там как вооружение советского образца, так и производства стран НАТО. Часть образцов этой самой западной техники и вооружения, которое взяли в большом количестве, отправится к специалистам ОПК для подробного, детального изучения", - сказал Кимаковский.

В целом, как уточнил советник, захваченная западная техника в реальных боевых условиях выдающихся результатов не показала. "Ее изучение важно для того, чтобы максимально упростить задачи по уничтожению личного состава противника", - подытожил он.