28 февраля, 06:05,
обновлено 28 февраля, 06:21
Военная операция на Украине

Медведев: визиты лидеров Запада в Киев призваны отвлечь электорат этих стран от проблем

Зампред Совбеза назвал эти визиты театральными

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Визиты западных лидеров на Украину призваны отвлечь граждан этих стран от накопившихся проблем, уверен заместитель председателя Совбеза (СБ) России Дмитрий Медведев.

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"Западные лидеры совершают в дату начала СВО [специальной военной операции] театральные визиты в Киев в целях отвлечь собственный электорат от накопившихся проблем и лишний раз облизать грязный сапог американского хозяина в состоянии острой холуйской экзальтации", - написал замглавы СБ РФ в Telegram-канале. 

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