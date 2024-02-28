Захарова назвала позором для Франции слова Макрона о возможной отправке войск на Украину

Официальный представитель МИД России отметила, что заявление президента Франции является стрельбой "в собственных героев Второй мировой войны"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала позором для Франции заявление президента страны Эмманюэля Макрона о возможной отправке сухопутных войск Запада на Украину.

"Кого он будет отправлять и куда? Охранять бункер [президента Украины Владимира] Зеленского? <...>Такой позор, конечно, для Франции", - сказала дипломат в эфире радио "Спутник".

Более того, продолжила она, заявление Макрона - это "стрельба в собственных героев Второй мировой войны". "Это не то, что он подставил себя как действующий глава государства, как политик. Не только это. Это пусть народ Франции сегодня решает, как он к этому относится. Но это же стрельба по тем людям, которые в рядах антигитлеровской коалиции обеспечивали сегодняшней Франции место в Совете Безопасности ООН", - указала официальный представитель МИД РФ.

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.