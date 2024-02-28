28 февраля, 08:20,
обновлено 28 февраля, 08:57
Выборы президента России - 2024

Члены УИК обошли более 40 млн домохозяйств для информирования избирателей

Как указала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, состоялось более 27 млн личных бесед

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Члены участковых избирательных комиссий (УИК) с 17 февраля обошли более 40 млн домохозяйств в РФ, рассказывая о предстоящих выборах президента, пообщались с более чем 27 млн человек. Об этом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила на заседании комиссии.

Читайте также
Что известно о выборах президента России

"Сейчас пройдено уже более 40 млн из более чем 52 млн домохозяйств России, состоялось более 27 млн личных бесед, контактов с избирателями, то есть фактически более 70% наших граждан идут на это общение, контакт, узнают, какие у них возможности дополнительные появились, что необходимо сделать для того, чтобы поучаствовать в голосовании", - рассказала Памфилова.

"С кем удалось пообщаться - это более 80% - выражают намерение принять участие в выборах президента, один этот факт говорит о важности и значимости проекта "ИнформУИК", - добавила председатель ЦИК РФ. По данным, представленным на заседании ЦИК, 81,4% россиян заявили, что точно будут голосовать на выборах президента страны.

Информирование избирателей в рамках проекта "ИнформУИК" проходит в ходе президентской кампании впервые, оно охватывает 88 регионов, кроме Москвы. В рамках проекта члены участковых комиссий совершают подомовые обходы, рассказывают избирателям о подготовке и проведении выборов, о возможных формах голосования, отвечают на вопросы. Для удобства работы создано специальное мобильное приложение.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.

  

Теги:
РоссияПамфилова, Элла АлександровнаВыборы президента России - 2024