Члены УИК обошли более 40 млн домохозяйств для информирования избирателей

Как указала председатель Центризбиркома Элла Памфилова, состоялось более 27 млн личных бесед

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Члены участковых избирательных комиссий (УИК) с 17 февраля обошли более 40 млн домохозяйств в РФ, рассказывая о предстоящих выборах президента, пообщались с более чем 27 млн человек. Об этом председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила на заседании комиссии.

"Сейчас пройдено уже более 40 млн из более чем 52 млн домохозяйств России, состоялось более 27 млн личных бесед, контактов с избирателями, то есть фактически более 70% наших граждан идут на это общение, контакт, узнают, какие у них возможности дополнительные появились, что необходимо сделать для того, чтобы поучаствовать в голосовании", - рассказала Памфилова.

"С кем удалось пообщаться - это более 80% - выражают намерение принять участие в выборах президента, один этот факт говорит о важности и значимости проекта "ИнформУИК", - добавила председатель ЦИК РФ. По данным, представленным на заседании ЦИК, 81,4% россиян заявили, что точно будут голосовать на выборах президента страны.

Информирование избирателей в рамках проекта "ИнформУИК" проходит в ходе президентской кампании впервые, оно охватывает 88 регионов, кроме Москвы. В рамках проекта члены участковых комиссий совершают подомовые обходы, рассказывают избирателям о подготовке и проведении выборов, о возможных формах голосования, отвечают на вопросы. Для удобства работы создано специальное мобильное приложение.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.