Мирошник заявил, что у РФ есть все основания признать ВСУ, СБУ и ГУР террористами

Необходимо привлекать к ответственности и поставляющие Украине оружие государства, отметил посол по особым поручениям МИД России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия имеет все основания признать террористическими организациями Вооруженные силы Украины (ВСУ), Службу безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала "Россия-24".

"В этом смысле мы находимся в начале пути. Поэтому мы говорим о необходимости принятия таких политических решений, политической процедуры, когда мы располагаем всей базой - признаниями руководителя ГУР или СБУ о том, что они наносили, санкционировали, готовили удары, есть доказательная база о том, что Украина наносила удары по больницам, детским садам, расстреливала людей. <...> Мы видим основания для принятия решения о том, что это организации террористические, и отношение к ним должно быть такое же, как к террористам. С террористами мы не ведем переговоров, военных действий, а понимаем, что они подлежат в основном ликвидации или правой оценке их действий, за которой должно последовать справедливое наказание. Мы видим все основания, чтобы запустить этот политический процесс, который поможет достичь своего результата", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности признания этих структур Украины террористическими организациями.

Кроме того, необходимо привлекать к ответственности и поставляющие Украине оружие государства, отметил Мирошник. По его словам, эти страны "могут считаться соучастниками и соответчиками за результаты военной операции, которая происходит на территории Украины".

"Они непосредственно снабжают [вооружением], легализуя это в дипломатическом поле, финансируют проведение военных действий, поэтому их политическая ответственность абсолютно должна быть, - обратил внимание Мирошник. - На первом этапе для нас сейчас приоритет, чтобы эти государства под давлением уже международных структур по крайней мере переоценили свое отношение к поставкам вооружения, потому что мы понимаем, что Украина, не получающая вооружение, финансирование, будет выглядеть совершенно по-другому. <...> Поставки в зону военного конфликта - это преступная деятельность".