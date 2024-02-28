28 февраля, 09:05,
обновлено 28 февраля, 09:13

Песков заявил, что спецслужбы РФ делают все для обеспечения безопасности Путина

Пресс-секретарь президента России упомянул об этом, комментируя публикацию издания Wired о попытках американских спецслужб следить за Владимиром Путиным

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности президента России Владимира Путина. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

Представитель Кремля упомянул об этом, комментируя публикацию издания Wired о попытках американских спецслужб следить за Путиным через смартфоны его окружения.

"Наши спецслужбы делают все необходимое для обеспечения безопасности главы государства", - сказал Песков. 

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