Песков заявил, что процессы по раскачиванию ситуации вызревают на Украине

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на Украине существует много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Процессы по раскачиванию обстановки сами вызревают на Украине, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя в беседе с журналистами заявления из Киева о якобы попытках расшатать ситуацию из Москвы.

"Оттуда регулярно идут разные обвинения и заявления, поэтому мы не можем реагировать на все", - сказал Песков.

"Вместе с тем мы наблюдаем, что сейчас [существует] на Украине много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны. Поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри", - добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам разведки при президенте Украины Владимире Зеленском ожидает, что весной может быть предпринята попытка его свержения. Отмечалось, что "спецоперация "Майдан-3" достигнет своей кульминации в марте - мае 2024 года". Комитет также утверждал, что ситуацию на Украине планируют "раскачать" к первой половине июня и тогда нанести Киеву военное поражение на востоке страны.

На Украине активно обсуждают вопрос о легитимности власти в условиях отсутствия парламентских и президентских выборов, которые нельзя проводить во время военного положения. Ранее экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко признавал, что и западные партнеры Киева обеспокоены тем, что срок президентских полномочий Зеленского должен вскоре завершиться. В свою очередь лидеры оппозиционных партий "Европейская солидарность" и "Батькивщина" Петр Порошенко и Юлия Тимошенко выступили с идеей создания коалиционного правительства с целью предотвратить кризис легитимности. Оппозиционный депутат Александр Дубинский утверждал, что полномочия Зеленского по конституции истекают в ночь на 21 мая. В свою очередь бывший председатель украинского парламента Дмитрий Разумков отмечал, что в мае этого года президентские полномочия по конституции должны перейти к спикеру Верховной рады.