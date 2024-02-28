Песков заявил, что Калининград всегда будет частью России

Пресс-секретарь президента отметил, что расширение НАТО - "это повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения" безопасности

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса "нейтрализовать Калининград", заявил, что этот регион навсегда российский.

"Калининград - это российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда", - сказал Песков.

Представитель Кремля особо отметил, что расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, враждебная риторика со стороны государств - членов Североатлантического альянса - "это повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности".

Линкявичюс ранее пригрозил "нейтрализовать" Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО, если Россия "бросит вызов" альянсу.