Песков заявил, что Калининград всегда будет частью России

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя угрозу посла Литвы в Швеции Линаса Линкявичюса "нейтрализовать Калининград", заявил, что этот регион навсегда российский.
"Калининград - это российский регион. Он находится на Балтике. И так будет всегда", - сказал Песков.
Представитель Кремля особо отметил, что расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры НАТО в сторону российских границ, враждебная риторика со стороны государств - членов Североатлантического альянса - "это повод для глубокой обеспокоенности и основание для принятия дополнительных мер для обеспечения нашей безопасности".
Линкявичюс ранее пригрозил "нейтрализовать" Калининград на фоне вступления Швеции в НАТО, если Россия "бросит вызов" альянсу.