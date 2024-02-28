Путин продолжает работу над посланием Федеральному собранию РФ

О том, какие темы будет затрагивать президент и где будет оглашаться послание, Кремль сообщит 29 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин продолжает подготовку к посланию Федеральному собранию России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Путин работает над посланием. Вы знаете, оно будет оглашено завтра, в полдень Путин обратится с посланием к Федеральному собранию Российской Федерации. Он продолжает работать над этим документом", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что утром глава государства простился с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым в Колонном зале Дома союзов. Весь остальной день президента "будет посвящен подготовке, внутренним совещаниям, связанным со всеми вопросами, которые президент имеет в виду поднять в ходе завтрашнего мероприятия".

Отвечая на вопрос о том, какие темы будет затрагивать президент и где будет оглашаться послание, Песков отметил: "Никогда мы этого не рассказываем, давайте дождемся, завтра в полдень все будет сказано".