Песков: сотрудники некоторых зарубежных СМИ аккредитованы для освещения послания Путина

Президент обратится с посланием к парламенту 29 февраля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Некоторые зарубежные журналисты аккредитованы для освещения послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, они обращаются, некоторые из них будут допущены", - ответил представитель Кремля на вопрос об аккредитации представителей зарубежных СМИ, в том числе из недружественных стран.

Путин обратится с посланием к парламенту 29 февраля. Послание президента Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Послание является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности РФ.