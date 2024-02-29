Послание Владимира Путина к Федеральному собранию. Онлайн

Президент России Владимир Путин в 19-й раз обратится с посланием Федеральному собранию России.

Послание главы государства Федеральному собранию - ежегодное публичное обращение к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики. Оно является одним из ключевых документов стратегического планирования - основой для определения важнейших целей и приоритетов социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности страны.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что некоторые зарубежные журналисты аккредитованы для освещения послания Путина Федеральному собранию.