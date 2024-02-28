Генконсулом России в Уральске назначили Алексея Грубого

Он работал ранее в центральном аппарате МИД и за рубежом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. В МИД России сообщили о назначении генеральным консулом РФ в Уральске, Казахстан Алексея Грубого. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Алексей Грубый окончил МГИМО МИД России, владеет английским и китайским языками.

Он работал в центральном аппарате МИД и за рубежом. В частности, в 2005-2008 годах являлся вторым секретарем посольства РФ в Малайзии, в 2010-2016 годах - первым секретарем, советником посольства РФ на Украине.

С 2016 по 2024 годы Грубый был советником, старшим советником, главным советником Консульского департамента МИД РФ.