Министр иностранных дел России проведет переговоры с главой МИД республики Хаканом Фиданом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 1-2 марта посетит Турцию для участия в дипломатическом форуме в Анталье, проведет переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"1-2 марта глава российского внешнеполитического ведомства посетит Турцию по приглашению министра иностранных дел Турецкой Республики для участия в анаталийском дипломатическом форуме. Запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с турецким коллегой, в ходе этой встречи планируется обсудить широкий круг проблем, прежде всего - состояние и перспективы двустороннего взаимодействия", - проинформировала дипломат.

Захарова указала, что на встрече будет обсуждаться взаимодействие в сферах энергетики, безопасности, в банковской сфере и сфере туризма. Она добавила, что состоится обстоятельный обмен мнениями по поводу вопросов региональной и международной повестки дня, в том числе по текущей ситуации на Украине, в Закавказье и палестино-израильских делах, а также по вопросам сирийского и ливийского урегулирования. "На переговорах также предполагается проработать график двусторонних контактов на различных уровнях", - указала дипломат.