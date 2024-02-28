Юсуф Туггар будет находиться с 5 по 7 марта в Москве с рабочим визитом

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет 6 марта переговоры с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром, который будет находиться в российской столице с рабочим визитом. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"С 5 по 7 марта в Москве с рабочим визитом будет находиться министр иностранных дел Федеративной Республики Нигерия. На 6 марта намечены его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым", - сказала она.

По словам дипломата, планируется, что министры рассмотрят широкий круг актуальных вопросов российско-нигерийских отношений и обсудят возможные пути наращивания двустороннего взаимодействия, включая активизацию политического диалога, расширение торгово-экономических, гуманитарных связей. "Предстоит обстоятельный обмен мнениями по международной и региональной повестке дня с акцентом на урегулирование кризисных ситуаций на Африканском континенте и, конечно, особенно в Сахаро-Сахельском регионе, - информировала дипломат. - Мы рассчитываем, что предстоящий визит нашего нигерийского коллеги будет способствовать наращиванию взаимовыгодного сотрудничества между нашими двумя странами в различных областях".