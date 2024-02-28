В Армении назвали слова Пашиняна о замораживании отношений с ОДКБ политической оценкой

Глава армянской парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян отметил, что в отношениях между страной и организацией нет прогресса

ЕРЕВАН, 28 февраля. /ТАСС/. Слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о замораживании отношений с ОДКБ являются политической, а не юридической оценкой. Об этом на брифинге заявил глава армянской парламентской комиссии по внешним связям Саргис Ханданян.

"Заморозка участия Армении в ОДКБ - это политическая, а не юридическая оценка. В отношениях между Арменией и ОДКБ нет прогресса, и вот уже больше года Ереван не участвует в деятельности организации", - сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу France 24 заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ. Он также не присутствовал на саммите ОДКБ в Минске. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявления Пашиняна. В МИД РФ пояснили ТАСС, что Россия ожидает по этому поводу разъяснений от Армении по двусторонним каналам. При этом в российском внешнеполитическом ведомстве констатировали, что динамика участия Еревана в мероприятиях ОДКБ снизилась, что не отвечает интересам дружественного армянского народа, и призвали обсуждать и устранять озабоченности в спокойном, доверительном диалоге. Как сообщил ТАСС источник, Армения все еще не уведомила партнеров о своих шагах в отношении ОДКБ.