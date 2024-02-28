Титов направится на Кубу с деловым визитом 29 февраля

Как сообщили в пресс-службе бизнес-омбудсмена, в рамках встречи будут обсуждать перспективы сотрудничества предпринимателей РФ и Кубы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава делового совета Россия - Куба Борис Титов посетит Кубу с деловым визитом с 29 по 7 февраля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

"Глава делового совета Россия - Куба Борис Титов с 29 февраля по 7 марта будет находиться с деловым визитом в Республике Куба", - сказал собеседник агентства.

В программу визита входят деловые и официальные встречи, в рамках которых будут обсуждаться перспективы сотрудничества предпринимателей двух стран.