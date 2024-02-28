Лавров заявил, что Мали правильно воспринимает оценки РФ ситуации вокруг Украины

Глава МИД РФ отметил, что речь также идет о борьбе с терроризмом, о палестино-израильском конфликте, положении дел вокруг Йемена

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Оценки России в отношении происходящего вокруг Украины правильно воспринимаются Республикой Мали. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

"[Мы] говорили о борьбе с терроризмом, о палестино-израильском конфликте, положении дел вокруг Йемена и подтвердили нашу высокую оценку той ответственной позиции, взвешенной, которую Мали занимает в отношении происходящего вокруг Украины. Наши оценки воспринимаются абсолютно правильно", - сказал он.

Глава российской дипломатии отметил, что на переговорах также обсуждались "задачи реформы Организации Объединенных Наций, с тем чтобы ее структура больше отражала интересы и вес африканских стран на мировой арене".