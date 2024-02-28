Лавров анонсировал российско-африканскую встречу глав МИД осенью в Сочи

Глава МИД России отметил, что большое внимание уделяется реализации итогов второго саммита Россия - Африка

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый российско-африканский форум на уровне глав МИД пройдет осенью 2024 года в Сочи, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

"Большое внимание мы уделяем реализации итогов второго саммита Россия - Африка, - указал Лавров. - Одним из его решений было создание российско-африканского форума министерского уровня - на уровне глав внешнеполитических ведомств. Первую такую встречу мы проводим осенью этого года в Сочи".

Глава МИД РФ также отметил, что российская сторона ожидает увидеть на этом мероприятии представителей Мали.