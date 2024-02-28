Командира добровольческого отряда "Тигр" назначили вице-губернатором Приморья

Речь идет о Сергее Ефремове

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края. Постановление о его назначении на должность вице-губернатора подписал глава региона Олег Кожемяко, сообщили в пресс-службе правительства Приморья.

"Внутриполитический блок правительства Приморья возглавил командир добровольческого отряда "Тигр" Сергей Ефремов. Соответствующее постановление о его назначении на должность вице-губернатора подписал Олег Кожемяко", - сообщает пресс-служба регионального правительства.

В правительстве уточнили, что Ефремов имеет опыт военной службы в десантно-штурмовых войсках, работал первым заместителем главы Уссурийского городского округа, был председателем регионального отделения ДОСААФ России по Приморскому краю. С начала специальной военной операции командует добровольческим отрядом "Тигр". Имеет звания Герой Приморья и Герой Донецкой Народной Республики.