Захарова: РФ внимательно отслеживает военные приготовления ФРГ, направленные против Москвы

Москва даст адекватный ответ на любые военные действия Германии, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия внимательно отслеживает военные приготовления Германии, направленные против Москвы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат обратила внимание на заявление генерального инспектора Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Карстена Бройера о том, что у ВС Германии есть пять лет на подготовку к возможному нападению извне.

"Я переподтвержу, что мы фиксируем рост милитаристских настроений, - указала Захарова. - С подачи высшего политического руководства современной Германии тезис о грядущем военном столкновении с Россией, как они это формулируют, вновь внедряется в общественное сознание. Мы внимательно отслеживаем немецкие военные приготовления, направленные, в первую очередь, против нашей страны".

Ответные действия

Москва даст адекватный ответ на любые военные действия Германии, которые могут быть направлены против России, отметила Захарова.

"На все те действия, которые уже ФРГ в практическом русле предприняла, будет дан адекватный ответ", - сказала дипломат.