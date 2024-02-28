Лихачев заявил, что Турция предоставит Росатому вторую площадку под строительство АЭС

В настоящее время изучаются детали, отметил глава госкорпорации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Турция предоставит госкорпорации "Росатом" вторую площадку для строительства АЭС в республике. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, выступая в Государственной думе.

"Президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган публично озвучивал, что принято политическое решение о передаче нам еще одной площадки. Сейчас мы находимся в изучении деталей. Скорее всего, это будет площадка под названием "Синоп" - не на Средиземном, а на Черном море", - рассказал глава Росатома.

4 сентября 2023 года Эрдоган на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что строительство первой в Турции АЭС "Аккую" продолжается полным ходом, обсуждается проект возведения Россией второй атомной электростанции в республике - "Синоп".