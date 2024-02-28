Захарова: члова Макрона о войсках отражают желание Запада продлить агонию режима в Киеве

Официальный представитель МИД РФ отметила, что ничего нового президент Франции не сказал

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Военные целого ряда стран НАТО давно находятся на Украине и помогают ВСУ, высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск отражают стремление Запада продлить агонию режима Владимира Зеленского. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Буквально каждый день приходят какие-то совершенно абсурдные заявления, но, на мой взгляд, то, что позволил заявить Макрон, во многом пробило дно, - сказала Захарова. - Агрессивные заявления президента Франции о вероятности отправки войск ЕС и создания так называемой коалиции по поставкам ВСУ дальнобойного оружия - во многом, конечно, это была работа на публику, чтобы каким-то образом воодушевить киевский режим. Даже не столько [воодушевить] режим, а послать сигнал тем людям, которых силком тащат в украинские военкоматы, что все не зря, что заграница обязательно будет с ними где-то рядом".

"С другой стороны, ничего нового Макрон и не сказал. Ни для кого не секрет, что военнослужащие целого ряда стран НАТО давно уже находятся на Украине и активно помогают ВСУ, в том числе в эксплуатации передаваемых Киеву западных систем вооружений, - отметила дипломат. - За всеми "майданами" стояли тоже натовские эксперты из США, Великобритании, стран ЕС. При этом это тот же самый Макрон, который буквально пару недель назад отрицал какое-либо участие, даже вероятное, потенциальное представителей Франции - будь то наемников, [или] силовиков в конфликте на Украине".

По ее словам, за всеми подобными заявлениями и действиям "стоит стремление Запада продлить агонию режима Зеленского, особенно на фоне растущего дефицита вооружений, личного состава украинской армии".

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.