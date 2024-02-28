Лавров заявил о готовности РФ содействовать урегулированию в Сахаро-Сахельском регионе

Глава МИД России отметил, что Москва всегда поддерживала формулу "африканским проблемам - африканские решения"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия готова продолжать оказывать поддержку странам Сахаро-Сахельской зоны для урегулирования существующих региональных проблем. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мали Абдулайе Диопом.

"Мы готовы продолжать оказывать содействие всем странам региона в этих усилиях в тех форматах и в той степени, которые будут для них наиболее оптимальными и которые не будут противоречить их интересам", - сказал он.

Глава российского дипведомства отметил, что Москва всегда поддерживала формулу "африканским проблемам - африканские решения". "Если никто не будет вмешиваться, мы почти уверены, что страны Сахаро-Сахельской зоны смогут между собой договориться на принципах добрососедства", - заключил Лавров.