Путин поприветствовал участников 12 российско-азербайджанского межрегионального форума

Президент РФ отметил, что сотрудничество по линии регионов является важной частью партнерства двух стран

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Двенадцатого российско-азербайджанского межрегионального форума, отметив, что сотрудничество по линии регионов является важной частью партнерства двух стран. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

"Сотрудничество по линии регионов является важной составляющей российско-азербайджанского стратегического партнерства и союзничества, вносит большой вклад в укрепление доверия и взаимопонимания между нашими народами, расширяет возможности для продвижения взаимовыгодных торговых, инвестиционных и гуманитарных связей, создает условия для повышения благосостояния граждан обеих стран", - указал президент.

Он подчеркнул, что регулярные встречи участников форума обеспечивают прямой диалог между представителями органов государственной власти, а также общественных, научных и деловых кругов по актуальным вопросам межрегионального взаимодействия.

Путин добавил, что повестка форума в этом году объемна и содержательна. "В центре внимания - различные аспекты развития кооперации в сферах промышленности и сельского хозяйства, поддержка малого и среднего предпринимательства, совместных проектов по защите окружающей среды", - отметил глава государства.

"Уверен, что ваши дискуссии будут полезными и конструктивными, дадут старт новым перспективным идеям и инициативам", - заключил Путин.

О форуме

Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в Минеральных Водах. Под председательством вице-премьеров двух стран, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, представители России и Азербайджана обсудят перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.

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В рамках форума запланированы четыре тематических круглых стола, которые охватят промышленное производство, транспортно-логистическую отрасль, культурно-гуманитарное взаимодействие, экологические задачи и агропромышленный комплекс. Деловую часть форума завершит пленарное заседание под председательством вице-премьеров России и Азербайджана.