Избирательные участки на выборах президента РФ откроются на 42 ж/д вокзалах

Они будут расположены в залах ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. РЖД откроют 42 избирательных участка на ж/д вокзалах в 28 субъектах РФ для голосования на выборах президента, сообщается в Telegram-канале холдинга.

"С 15 по 17 марта на выборах Президента РФ граждане Российской Федерации смогут проголосовать на избирательных участках, расположенных на 42 железнодорожных вокзалах ОАО "РЖД" в 28 субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Избирательные участки на вокзалах будут расположены в залах ожидания, сервисных центрах, залах повышенной комфортности и залах официальных делегаций. Избирательным комиссиям предоставят необходимое оборудование, будет обеспечена телефонная связь и система видеонаблюдения. А для удобства избирателей на вокзалах будет предусмотрена навигация и указатели к избирательному участку, добавили в компании.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.