МИД РФ: Россия оценивает слова Симоняна по Звартноцу как пример недружественного поведения

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что Россия не получала от Армении никаких обращений по выводу пограничников из аэропорта Еревана

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия оценивает слова спикера парламента Армении Алена Симоняна о необходимости вывести пограничников России из ереванского аэропорта Звартноц как пример недружественного поведения. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассматриваем это как очередной пример недружественного поведения представителя официального Еревана, правда не совсем ясно, в какой мере спикер Национального собрания отвечает за поднятую им тематику", - сказала дипломат.

По ее словам, Москва не получала от Армении обращений по этому вопросу. "Мы не получали от властей Армении никаких обращений на этот счет", - сказала она.

"Как понимаем, история со Звартноцем проистекает из ранее имевших место инсинуаций вокруг россиянина Дмитрия Сетракова. Могу вас заверить, в том что никаких противоправных действий российскими представителями не совершалось в данном контексте. Мы всегда уважаем национальное законодательство суверенных государств", - добавила Захарова.

Ранее Симонян заявил, что сотрудники пограничной службы ФСБ России должны прекратить работу в ереванском аэропорту.