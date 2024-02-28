Захарова: любая форма присутствия военных ЕС на Украине станет эскалацией конфликта

Официальный представитель МИД РФ отметила, что "очередной транш, который идет на цели войны, проводимой киевским режимом, - это и есть эскалация"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Присутствие западных военных на Украине в любой форме будет эскалацией конфликта, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На вопрос западных журналистов о рисках эскалации в связи с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона, который не исключил возможную отправку западных военных на Украину, дипломат ответила: "Здесь нет никаких рисков, это и есть эскалация. Каждая поставка вооружения ведет к эскалации, очередной транш, который идет на цели войны, проводимой киевским режимом, - это и есть эскалация".

По словам Захаровой, если добавится присутствие военных посредством новых форм наемничества, то это будет "непосредственно эскалацией".

"Вопрос о том, выйдет ли эта гибридная война, развязанная Западом против нашей страны, на новый уровень, нужно адресовать Макрону и всему западному сообществу", - заключила дипломат.

Макрон после встречи по поддержке Украины в Елисейском дворце 26 февраля заявил, что на ней обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, стороны не пришли к консенсусу по этой теме, однако такой сценарий в будущем исключать нельзя.