Захарова: практические действия Швеции в НАТО определят характер ответных шагов России

По словам директора департамента информации и печати МИД РФ, Россия будет внимательно следить за практическим осуществлением королевством членства в альянсе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия будет внимательно следить за практическим осуществлением Швецией членства в НАТО и соответствующим образом выстраивать ответные шаги военно-технического и иного характера. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны мы будем внимательно следить, что Швеция будет делать в агрессивном военном блоке, как она будет на практике реализовывать свое членство, и соответственно, исходя из этого, мы будем выстраивать свою ответную политику, ответные шаги военно-технического и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России", - отметила дипломат.