Захарова: запад не в состоянии выработать единый подход к ключевым проблемам безопасности

Официальный представитель МИД РФ констатировала "полный философский и идеологический тупик западного подхода в принципе к мировым делам"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Западное сообщество переживает глубокий кризис, который не позволяет выработать демократическим путем единый подход к ключевым, экзистенциальным проблемам. Об этом заявила на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Официальный представитель дипведомства констатировала "полный философский и идеологический тупик западного подхода в принципе к мировым делам". "При наличии внутри НАТО блоковой дисциплины, которая не позволяет проводить самостоятельную политику без учета натовских стандартов в сфере обороны и геополитики в целом, отдельными государствами альянса делаются заявления такого масштаба, за которые приходится оправдываться другим натовским странам-членам, - отметила она. - Это свидетельствует о кризисе внутри западного сообщества, о невозможности выработать единую по настоящему основывающуюся на демократических принципах принятия решений идеологему, концепцию, единый подход к ключевым экзистенциальным для себя проблемам".

В качестве примера дипломат обратила внимание на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке на Украину воинских контингентов государств Европейского союза (ЕС), которое тот сделал по итогам созванной им в Париже 26 февраля встречи европейских лидеров в поддержку украинского неонацистского режима. "Буквально десятки представителей стран ЕС на уровне глав МИД, обороны и даже глав государств заявили о том, что ничего подобного лично они не инициировали, не планируют и что понимают всю тупиковость, бесперспективность и опасность подобных заявлений", - подчеркнула она.

"Складывается ощущение, что официальный Париж окончательно теряет чувство реальности и самосохранения, - резюмировала Захарова. - На протяжении нескольких лет в угоду Вашингтону и еэсовско-натовскому Брюсселю в ущерб национальным интересам Елисейский дворец втягивал страну в украинский конфликт. Франция стала буквально соучастницей военных преступлений украинского режима: Париж одним из первых начал снабжать киевский режим боеприпасами натовского образца, инициировал создание танковой, артиллерийской коалиции, а теперь еще и коалиции ракет дальнего радиуса действия, и выступает за поставки боевой авиации, потворствует отправке наемников. Гражданам Франции стоит серьезно подумать над тем, готовы ли они поддержать своего президента в авантюре, которая может иметь самые тяжелые и труднопредсказуемые последствия, и задать соответствующие вопросы руководству своей страны".